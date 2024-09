Israele, "tenetevi pronti alla operazione di terra" in Libano. Biden: "Possibile la guerra totale"

26 settembre 2024 a

In Medio Oriente c'è la possibilità che scoppi una "guerra totale", con Israele che ha messo le sue truppe in allerta per una possibile offensiva di terra in Libano contro il movimento islamista Hezbolllah.

Lo scenario, terribile, è quello prospettato dal presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden, che tuttav a non chiude alla opportunità per "una soluzione che possa fondamentalmente cambiare l'intera regione". Alle parole di Biden, intervenuto al talk show The View sull'emittente Abc News, si aggiungono quelle del segretario di Stato americano Antony Blinken, secondo cui Israele "ha un legittimo interesse nel cercare di rimuovere Hezbollah dai confini del nord di Israele. Blinken ha sottolineato che preferirebbe una soluzione diplomatica alla crisi, ma è improbabile che il suo tono venga visto come un avvertimento a Israele di fermarsi o di riconsiderare il suo piano per un'offensiva di terra. Questo anche perché, secondo i media Usa, l'amministrazione democratica non sarebbe compatta sulla linea da tenere con Netanyahu.

In ogni caso, fa sapere la portavoce del Pentagono Sabrina Singh, "non sembra imminente" alcuna incursione terrestre israeliana in Libano. "Certamente non vogliamo vedere alcuna azione intrapresa che potrebbe portare a un'ulteriore escalation nella regione. Vogliamo vedere una risoluzione diplomatica e una soluzione per impedire una guerra totale".

Nelle ultime ore era circolato il messaggio del tenente generale Herzi Halevi, capo di Stato maggiore dell'esercito israeliano, alla brigata militare carri armati dell'esercito israeliano, inviato ai carri armati e alle relative truppe di tenersi "pronte per un possibile ingresso di terra in Libano". "Sentite i jet sopra la testa - ha detto il tenente generale Halevi, stando a una nota rilasciata dall'esercito - abbiamo colpito tutto il giorno. Questo serve sia per preparare il terreno al vostro possibile ingresso sia per continuare a indebolire Hezbollah. Non ci fermeremo. Continueremo ad attaccarli e a far loro del male ovunque". "Per fare questo - ha aggiunto - ci stiamo preparando per tale manovra, e la sensazione è che i vostri stivali militari, i vostri stivali operativi, entreranno nel territorio nemico".