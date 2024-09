Libano, "Nuovo ordine" il comando in codice per ammazzare Nasrallah. Khamenei trasferito in un luogo sicuro

28 settembre 2024 a

a

a

Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stato trasferito in un luogo sicuro all'interno del paese con misure di sicurezza rafforzate. Lo rivelano all’agenzia Reuters due funzionari regionali informati da Teheran. Le fonti affermano che l'Iran è in costante contatto con gli Hezbollah libanesi e altri gruppi regionali per determinare il passo successivo dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il capo di Hezbollah Hassan Nasrallah in un attacco a Beirut sud venerdì. Ed è "Nuovo ordine" il nome dell'operazione delle forze israeliane (Idf) scattata con l'obiettivo di uccidere il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah.

Lo hanno reso noto i militari, come riportano i media israeliani dopo l'annuncio delle Idf dell'uccisione di Nasrallah in raid a Beirut. E un volo della compagnia iraniana Qeshm Fars Air proveniente da Teheran, diretto in Libano o in Siria, è tornato indietro nello spazio aereo iracheno nelle prime ore di questa mattina dopo che ieri sera Israele ha preso possesso della torre di controllo dell'aeroporto di Beirut. Lo riferiscono i media israeliani. L'Idf ha avvertito che avrebbe sventato qualsiasi tentativo dell'Iran di trasferire armi a Hezbollah, anche tramite l'aeroporto civile di Beirut. Il ministro dei trasporti Ali Hamiya, secondo i media libanesi, ha ordinato all'aereo iraniano di non atterrare all'aeroporto di Beirut e di non entrare nello spazio aereo.