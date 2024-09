"Nabil Kaouk è morto": colpo di Israele. E precipita un elicottero diretto in Iran: chi c'era a bordo

29 settembre 2024 a

a

a

L'esercito israeliano ha dichiarato domenica di aver ucciso la figura di spicco di Hezbollah Nabil Kaouk. Hezbollah non ha ancora commentato la sorte di Kaouk, ma i sostenitori hanno pubblicato messaggi di cordoglio per lui. Un altro colpo dunque dopo quello di Nasrallah. E un'altra morte si aggiunge nella lista dei nemici d'Israele: secondo fonti arabe, un aereo che trasportava il portavoce degli Houti Mohammed Abdulsalam si è schiantato mentre era diretto in Iran.Intanto Israele ha colpito decine di obiettivi in Libano, incalzando Hezbollah con altri attacchi dopo aver inferto un duro colpo uccidendo il leader del gruppo, Sayyed Hassan Nasrallah.

L'esercito israeliano ha affermato che l'aeronautica ha "colpito decine di obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano, tra cui lanciatori che erano puntati verso il territorio israeliano, strutture in cui erano immagazzinate armi e ulteriori infrastrutture terroristiche di Hezbollah".

Il clamoroso bluff di Netanyahu a bordo del "Wing of Zion": così ha fregato Nasrallah prima dell'ordine fatale

La Marina aveva intercettato un proiettile in avvicinamento a Israele dall'area del Mar Rosso e altri otto proiettili provenienti dal Libano erano caduti in aree aperte, ha affermato in una dichiarazione mattutina. Nasrallah è stato ucciso in un massiccio attacco aereo israeliano venerdì al quartier generale del gruppo nella periferia meridionale di Beirut. Infine l'Idf ha fatto sapere che otto razzi provenienti dal Libano hanno attraversato il territorio dello Stato ebraico e sono caduti in aree aperte, senza provocare danni. Lo si apprende dal canale Telegram delle Idf.