Aereo, "scarafaggio nel piatto e intossicazione alimentare": brutta sorpresa in volo

"Uno scarafaggio nel pasto di mio figlio in aereo": a denunciare la brutta sorpresa è stata Suyesha Savant, che ha volato con il suo bimbo di 2 anni da Delhi a New York lo scorso 17 settembre con la compagnia aerea Air India. La passeggera ha pubblicato una foto sui social in cui si vede l'insetto nel piatto consegnatole dall'equipaggio di bordo. La donna ha fatto sapere anche che suo figlio, dopo aver mangiato in parte quel cibo, ha accusato dei rilevanti problemi di salute.

"Ho trovato uno scarafaggio nella frittata che mi è stata servita durante il volo. Mio figlio di 2 anni ne aveva mangiata più della metà quando abbiamo trovato l'insetto. Successivamente ha sofferto per un'intossicazione alimentare", ha scritto la donna su X. A corredo la foto choc del piatto con l'insetto dentro. Ma non è tutto: la passeggera ha anche pubblicato un video in cui afferma di aver trovato molta sporcizia a bordo: "Anche le tasche di questo sedile non erano pulite e c'erano bottiglie di rifiuti dentro".

Dopo la denuncia, un portavoce di Air India ha confermato a FOX Business di essere a conoscenza dell'incidente: "La compagnia aerea collabora con rinomati ristoratori che riforniscono le principali compagnie a livello mondiale e hanno rigorose procedure operative standard e molteplici controlli per garantire la qualità dei pasti serviti ai nostri ospiti. Siamo dispiaciuti per quello che è accaduto e abbiamo contattato il nostro fornitore di servizi di catering per indagare ulteriormente. Adotteremo le misure necessarie per impedire che un caso del genere si ripeta in futuro".