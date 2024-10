Nasrallah, le indiscrezioni sulla talpa: chi ha "tradito" il leader di Hezbollah

01 ottobre 2024 a

Una talpa, l'Iran o proprio i libanesi? Sono diverse le ipotesi su chi possa aver tradito il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso da Israele in un attacco aereo lo scorso venerdì 27 settembre. Per quel che riguarda l'ipotesi della talpa, si pensa a qualcuno considerato vicino alla leadership e dunque sempre a conoscenza di spostamenti, appuntamenti e bunker. Per ora le uniche indiscrezioni riguarderebbero un esponente scappato all’estero. Qualcuno che si sarebbe anche intascato un discreto "tesoretto". Al momento, però, non ci sarebbe nessuna conferma ufficiale.

Un altro responsabile dell'agguato lanciato da Israele a Nasrallah potrebbe essere l'Iran: secondo analisti ed esperti del conflitto, gli ayatollah avrebbero sacrificato il segretario di Hezbollah in cambio di concessioni diplomatiche, stop alle sanzioni ed eventuali aperture economiche. Per Le Parisien, sarebbe stato proprio "un iraniano" a indicare al nemico la riunione di Beirut alla quale avrebbe partecipato il numero uno del partito di Dio. Altra ipotesi è che l’informatore sia un alto ufficiale iraniano che ha deciso di collaborare con il Mossad per motivi personali. Il coinvolgimento iraniano, tra l'altro, era stato ipotizzato anche per l'esplosione dei cercapersone dei militanti di Hezbollah.

Infine, non è escluso che l'assassinio di Nasrallah sia stato favorito da forze politiche locali, che potrebbero aver indicato la strada a Tel Aviv per riuscire a imporre un "nuovo ordine" nel Paese. Potrebbe trattarsi di rivali sciiti più moderati di Hezbollah oppure di membri della sicurezza libanese o ancora di sauditi, che hanno già lavorato con alleati libanesi per provare ad affondare la componente più dura della corrente sciita.