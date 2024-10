Parigi, scontrino choc in una pasticceria: quanto sono costati 5 caffé, dell'acqua e 3 macarons

01 ottobre 2024 a

"Ci hanno truffato, non venite in questo posto". Cinque caffè, una bottiglia d'acqua e tre macarons per la modica cifra di 83 euro. Una follia, anche se la spesa era prevedibile visto il locale. Uno scontrino esagerato che un gruppo di ragazze ha dovuto pagare nella pasticceria di lusso Ladurée a Parigi. Il fatto è stato raccontato nei minimi dettagli in un video pubblicato su TikTok, che è diventato subito virale.

Andrea e le sue amiche erano entrate in una caffetteria di Parigi, senza sapere i prezzi folli presenti nel locale. Un conto di 83 euro, per cinque caffè, una bottiglia d'acqua e tre macarons che sono considerati i più buoni della capitale francese. "Ci hanno truffato. Dicono che una bottiglia d'acqua costa 11 euro. Posso solo dirvi di non venire a Laduréè" ha detto la ragazza nel video mentre mostra lo scontrino.

Il video ha totalizzato più di un milione e mezzo di visualizzazioni e di conseguenza non sono mancati i commenti degli utenti. "È la pasticceria che fa i macarons più buoni del mondo, è questione di conoscere la gastronomia" si legge tra i commenti, oppure "Se piangi per il prezzo significa che quello non è il tuo posto".