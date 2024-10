L'Iran attacca Israele: "Ridurremo Tel Aviv in cenere". Francia mobilita risorse militari. La diretta

02 ottobre 2024 a

L'Iran ha attaccato Israele con centinaia di missili balistici. È questa la ritorsione, secondo il regime di Teheran, per l'uccisione da parte dell'Idf di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah in Libano, e di Ismayl Haniyeh, al vertice di Hamas, ammazzato a Teheran. Un'ora prima dell'attacco un attentato alla metropolitana di Jaffa ha provocato la morte di sei persone.



Ore 6.18 - Teheran: "Se Israele attacca ridurremo Tel Aviv in cenere"

"L'Iran interrompe la sua operazione, ma se Israele intraprende nuove azioni, la nostra risposta sarà più potente": lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "Ora, i sostenitori di Israele hanno la responsabilità di fermare il regime, invece di perpetrare stupide interferenze", ha aggiunto. "Siamo stati capaci di distruggere Tel Aviv e Haifa durante i nostri attacchi missilistici di ieri - ha avvertito l'ex comandante della Forza Qods Ahmad Vahidi -, ma se il regime israeliano commette un errore, potremmo cambiare idea e ridurre Tel Aviv in cenere in una notte".



Ore 5.30 - Vertici militari iraniani: “Se Israele attacca, distruggeremo le sue infrastrutture”

L'Iran colpirà "l'intera infrastruttura" di Israele se verrà attaccato come rappresaglia per il lancio di missili avvenuto martedì. Lo ha affermato il capo di stato maggiore dell'esercito iraniano, il generale maggiore Mohammad Bagheri. "Se il regime sionista, che è impazzito, non è controllato dai suoi finanziatori americani ed europei e vuole continuare questi crimini o agire contro la nostra sovranità e integrità territoriale, l'operazione come quella di questa notte (martedì) sarà ripetuta con maggiore intensità e tutte le infrastrutture del regime saranno prese di mira", ha dichiarato il generale Bagheri alla televisione di Stato iraniana

Ore 3.45 - La Francia ha mobilitato risorse militari per contrastare la minaccia

La Francia "ha mobilitato" martedì "le sue risorse militari in Medio Oriente per contrastare la minaccia iraniana", ha dichiarato l'Eliseo in un comunicato stampa al termine del consiglio di difesa. Il presidente Emmanuel Macron, si aggiuge, condanna “con la più grande fermezza” gli “attacchi dell’Iran contro Israele”. L’Eliseo fa pure sapere che organizzerà “molto presto” una “conferenza di supporto” in Libano.

Ore 2.00 - Evacuata base delle milizie iraniane al confine con l'Iraq: si teme attacco di Israele

Il Centro siriano per i Diritti Umani, affiliato all'opposizione nel Paese, ha riferito che le milizie iraniane stanno evacuando il loro quartier generale dalla città di al-Bukhamal, al confine con l'Iraq, per paura di un attacco israeliano. Lo riporta Haaretz.

Ore 1.30 - Attacco israeliano a sud di Beirut

L'Idf ha annunciato un attacco in corso a sud di Beirut, in particolare nel quartiere di Dahiyeh, dove venerdì scorso è stato ucciso il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. "Stiamo attaccando obiettivi dei terroristi di Hezbollah", ha precisato l'esercito israeliano in una nota.

Ore 00.40 - Teheran minaccia: “Se il regime israeliano commette un errore ridurremo Tel Aviv in cenere”

