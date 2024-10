Arina canta in strada, non vede il sottopassaggio, cade e muore: il video-chioc

03 ottobre 2024 a

Un video, un momento di teorica spensieratezza, si è trasformato in una tragedia. Una goliardia che porta alla morte. Arina Glazunova, una ragazza di 24 anni, è morta dopo essere precipitata dalle scale di accesso a un sottopassaggio stradale che era davanti a lei e di cui non si era accorta. Il fatto è accaduto a Tbilisi, in Georgia. E quel terribile momento è stato registrato dalla telecamera di uno smartphone col quale la giovane stava facendo un video insieme all'amica.Immagini in cui canta, si diverte, gioca.

Arina è precipitata per pochi metri sbattendo però la testa sulla sottostante rampa di scale di cemento. Stando a quanto riportato dai media locali, la ragazza è stata subito trasportata in ospedale. Ma non c'è stato nulla da fare. La 24enne è deceduta per le ferite alla testa e la frattura al collo.

"Il 27 settembre, alle 2:30, in questo luogo è avvenuta una tragedia. Arina Glazunova stava camminando con un'amica e stava girando un video quando ha scavalcato il parapetto ed è caduta. Arina è morta in ospedale. L'altezza del parapetto è di 30 centimetri, il che costituisce una violazione delle norme edilizie. Chiediamo alla città di correggere questo errore in modo che nessun altro si faccia male" recita l'avviso affisso nel passaggio sotterraneo in Piazza della Repubblica che risale all'epoca sovietica.