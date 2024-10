Hamas, "il piano per festeggiare le stragi del 7 ottobre": nuovo attacco choc contro Israele

07 ottobre 2024 a

a

a

Le forze israeliane hanno sventato un attacco con razzi pianificato dal movimento islamista palestinese Hamas per l'anniversario del 7 ottobre 2023. Lo hanno reso noto le Forze di difesa di Israele (Idf), spiegando che Hamas aveva intenzione di lanciare una raffica di razzi contro lo Stato ebraico.

"E' stata sventata una minaccia immediata in seguito ai primi preparativi e all'identificazione dell'intenzione da parte dell'organizzazione terroristica Hamas di aprire il fuoco su Israele", hanno fatto sapere le Idf, secondo cui i caccia hanno colpito all'alba diversi lanciarazzi e tunnel nella Striscia di Gaza. Grazie all'attacco preventivo, secondo le forze israeliane, Hamas è riuscito a lanciare solo quattro razzi nella zona di Sufa, nel sud dello Stato ebraico, di cui tre intercettati e uno caduto in un'area disabitata. Il movimento islamista ha poi rivendicato l'attacco. Nella giornata di ieri, le Idf avevano avvertito della possibilità che Hamas avrebbe potuto lanciare razzi nel giorno delle commemorazioni della strage del 7 ottobre 2023.

"Invasione con mezzi militari e bulldozer all'alba". Israele, la tremenda vendetta contro Hamas un anno dopo le stragi

Stamane, in occasione dell'anniversario del 7 ottobre, centinaia di persone, tra cui familiari degli ostaggi rapiti da Hamas, si sono radunate a Gerusalemme nei pressi della casa del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, chiedendo il raggiungimento un accordo per la liberazione delle persone ancora detenute nella Striscia di Gaza e per il cessate il fuoco. A riferirlo è il quotidiano Haaretz.

Video su questo argomento 7 Ottobre, le famiglie delle vittime sul luogo del Nova Festival un anno dopo

Una folla si è radunata anche nel luogo del festival nel deserto del Negev in cui il 7 ottobre 2023 i miliziani islamisti hanno ucciso oltre 300 persone. Per l'anniversario della strage, il presidente israeliano Isaac Herzog ha sottolineato che il mondo "deve sostenere Israele" per portare la pace. "Bisogna rendersi conto e comprendere che per cambiare il corso della storia e portare la pace e un futuro migliore alla regione, si deve sostenere Israele nella battaglia contro i suoi nemici", ha affermato Herzog.