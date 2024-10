Maddie McCann, il sospettato numero 1 libero tra un anno: choc in Germania

08 ottobre 2024 a

Christian Brueckner, il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann, è stato assolto dalle accuse di abusi sessuali in un altro caso in cui era coinvolto. Il verdetto sul 47enne è stato emesso dal tribunale regionale di Braunschweig, in Germania, nell'ambito di un processo in cui l'uomo era imputato per gravi crimini sessuali: contro di lui c'erano tre capi d'accusa di stupro e due casi di abusi sessuali su minori in Portogallo. Nel frattempo, continuano le indagini sul rapimento della bimba scomparsa in Portogallo il 3 maggio 2007 all'età di tre anni, mentre si trovava nella regione dell'Algarve, in vacanza con i genitori.

Nonostante l'assoluzione in Germania, Brueckner resta comunque in carcere, almeno fino a settembre 2025, per scontare una pena per un'altra vicenda di stupro. Per quel che riguarda il caso Maddie, il tedesco era diventato il principale sospettato per la scomparsa della bambina dopo che, nel 2020, aveva detto al suo compagno di cella, Laurentiu Codin, di aver rapito una bimba proprio in un appartamento in Algarve, durante un tentativo di furto. Brueckner, in particolare, avrebbe detto "di non aver trovato soldi, ma di aver preso una bambina".

Tornando alla sua recente assoluzione, invece, in quel processo l'accusa lo riteneva colpevole di due stupri e di due casi di abuso. Nel caso di uno stupro, l'accusa non ha potuto essere confermata. La Procura, comunque, aveva già annunciato appello in caso di assoluzione. La difesa, invece, sosteneva che mancavano le prove e che i testimoni non erano credibili. L'uomo, che ha avuto l'opportunità di fare una dichiarazione finale nel penultimo giorno del processo, ha preferito però non fare alcun commento.