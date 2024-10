Florida, rinchiuso per gioco in una valigia e la fidanzata non lo libera: una morte orribile, il video-choc

09 ottobre 2024 a

a

a

Un gioco finito in tragedia. Quello che è accaduto in Florida ha dell'incredibile. Due fidanzati stavano trascorrendo una piacevole serata in casa giocando a fare puzzle e dipingendo. A corredare il tutto, anche qualche bicchiere di troppo. E proprio questo dettaglia è costato la vita a un uomo di 42 anni. In una notte di febbraio 2020, il fidanzato di Sarah Boone (42 anni) è morto soffocato dopo essere rimasto chiuso per ore all'interno di una valigia.

La donna è accusata di omicidio di secondo grado per la morte di Jorge Torres Jr. E ora rischia l'ergastolo dopo aver rifiutato un patteggiamento per 15 anni di carcere dichiarandosi innocente. La donna ha infatti dichiarato agli investigatori che l'uomo era entrato di sua volontà nella valigia mentre stavano giocando a nascondino dopo una serata all'insegna dell'alcol. Lei gli avrebbe suggerito di "lasciare due dita fuori" per riuscire a liberarsi da solo. Boone ha raccontato di essere poi salita a dormire al piano superiore e di essersi risvegliata la mattina seguente, convinta che avrebbe trovato il compagno accanto a sé, mentre invece l'uomo era morto soffocato all'interno della valigia.

Canta in strada, non vede il sottopassaggio, cade e muore: il video-choc | Immagini forti

Tra le prove chiave contro la donna, due video trovati nel suo telefono. Nelle immagini si vede chiaramente una grande valigia blu dalla quale proviene la voce del 42enne che supplica Boone: "Sarah, non riesco a respirare", dice più volte, agitandosi. Per tutta risposta la donna ridacchia e lo prende in giro, mentre si notano anche dei movimenti dell'uomo che prova a liberarsi. "Per tutto quello che mi hai fatto, vaff***, stupido", si sente dire da Boone, mentre l'uomo continua a implorare. "Così soffoco", dice lui, mentre lei gli risponde: "È quello che provo quando mi tradisci". La drammatica conversazione va avanti per quasi due minuti, prima che il video si interrompa.