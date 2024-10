Kamala Harris, il sondaggio: non va nemmeno tra i latinos

14 ottobre 2024 a

I sondaggi mostrano che Kamala Harris sta ottenendo risultati inferiori rispetto al previsto nell’elettorato democratico tradizionale. Harris è andata in Carolina del Nord, duramente colpita da un uragano che due settimane fa ha devastato diverse comunità e ha causato la morte di oltre 235 persone nel sud-est degli Stati Uniti, per smentire di persona le affermazioni di Trump secondo cui le agenzie federali hanno fatto poco per aiutare le vittime del disastro. Joe Biden era invece in Florida per valutare i danni causati dal più recente uragano Milton e per sottolineare l’impegno del governo federale negli sforzi di soccorso e ricostruzione.

A soli 23 giorni dalle elezioni del 5 novembre, Biden ha fatto un giro aereo della devastazione nella baia di Tampa e nella vicina St. Petersburg, e ha ricevuto un briefing sulla risposta data dalle autorità.

Harris non è riuscita a fermare l’emorragia di elettori latinoamericani dal fronte democratico a quello repubblicano. I dati dell’ultimo sondaggio del New York Times/Siena College mostrano che Harris sta ottenendo risultati inferiori ad altri candidati democratici del recente passato tra l’elettorato latinoamericano, guadagnando attualmente solo il 56 percento della popolazione rispetto al 37 percento di Trump. Un margine di appena 19 punti quando quello Biden nel 2020 era di 26 punti e quello di Hillary Clinton era di 39 punti nel 2016.