Taiwan accerchiata, rilevato il record di 153 aerei militari cinesi: "Punizione e avvertimento"

Taiwan accerchiata. Il numero record di 153 aerei cinesi in un solo giorno vicino all'isola fanno temere il peggio. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Difesa taiwanese le manovre militari di Pechino si sono concentrate in 25 ore e hanno visto la presenza di ben 14 navi. Una cifra che ha destato non poche preoccupazioni: il governo di Tokyo ha addirittura inviato aerei da combattimento vicino all'isola di Yonaguni, nel sud del Giappone.

Già ieri, durante le esercitazioni militari cinesi su larga scala, il premier giapponese Shigeru Ishiba aveva affermato che il Paese si preparerà ad affrontare "qualsiasi sviluppo" della situazione: "La pace e la sicurezza all'interno e attorno allo Stretto di Formosa sono una questione estremamente importante per la regione. Il Giappone monitorerà attentamente l'evoluzione". E ancora: "Osserveremo le esercitazioni cinesi con grande interesse", visto che c'è la possibilità che i missili volino nelle acque vicine al Giappone. Le Forze di autodifesa prenderanno così ogni precauzione per raccogliere informazioni e monitorare la situazione.

Eppure Pechino non indietreggia. Anzi, definisce le esercitazioni un'iniziativa volta a "salvaguardare la sovranità nazionale e l’integrità territoriale". "Le provocazioni dei separatisti precipiteranno Taiwan nell'abisso delle calamità", ha detto il portavoce dell'ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, Chen Binhua, a conclusione dell'addestramento Spada congiunta 2024-B ("Joint Sword 2024-B"). Le manovre, che hanno coinvolto reparti della Marina, dell'Aeronautica, della Forza missilistica e dell'Esercito cinese, sono state una "una punizione decisa e un avvertimento contro Lai Ching-te per le sue persistenti fandonie sulla 'indipendenza di Taiwan'", ha dichiarato Chen, riferendosi al presidente dell'isola.