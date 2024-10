Corea del nord, "bast***di": la sorella di Kim Jong-un perde il controllo

15 ottobre 2024 a

Tensione al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. Il Maresciallo Kim Jong-Un ha dato l'ordine di far esplodere parti delle strade che collegano i due Paesi. In risposta, l'esercito di Seul ha sparato colpi di avvertimento a sud della Linea di demarcazione che la divide con Pyongyang. L'operazione della Corea del Nord è arrivata dopo l'incontro di ieri, lunedì 14 ottobre, tra Kim e gli alti funzionari della sicurezza per esaminare i piani di azione militare.

Nei giorni scorsi la Corea del Nord aveva accusato Seul di aver inviato droni che trasportavano volantini di propaganda anti-regime sui cieli di Pyongyang. Sui fogli era stata inserita l'immagine dei beni di lusso che Kim e la figlia possiedono. La lista è lunga: tra questi si segnalano l'orologio Portofino Automatic della svizzera Iwc Schaffhausen da 12mila dollari al polso del Maresciallo e la giacca di Dior del valore di altre migliaia di dollari indossata dalla bambina.

I soldi, spesi dalla famiglia alla guida del regime, sarebbero potuti servire per far fronte alla carenza di cibo che deve sopportare il popolo nordcoreano. Sull'affronto subito, è intervenuta la sorella del leader nordcoreano, che non ha usato mezzi termini per attaccare i suoi nemici. La donna si è scagliata contro i "bast*** sudcoreani e americani" minacciando Seul: "pagherà a caro prezzo per le sue incursioni".