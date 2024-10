Kanye West, accusa a luci rosse: "La moglie era la coordinatrice delle orge"

15 ottobre 2024 a

Bianca Censori, moglie di Kanye West, sarebbe stata la "sua coordinatrice di orge”. Lo rivela l'ex assistente del rapper, Lauren Pisciotta, che ha denunciato il suo ex datore di lavoro per molestie sessuali e stalking. In particolare, come si legge sul Dailymail, la donna ha raccontato che West usava l'ufficio di "Yeezy" a Los Angeles come un “parco giochi del sesso”, con la Censori che partecipava volontariamente alle “contorte fantasie sessuali” dell'ex marito di Kim Kardashian.

Da parte sua, Kanye non solo ha respinto le accuse ma ha anche accusato l'ex modella di Onlyfans di ricatto ed estorsione. Nessun commento, invece, in merito alle sue nuove dichiarazioni. La 36enne ha raccontato che negli uffici del brand di "Ye" spesso veniva allestita una “camera da letto di fortuna” - un materasso, cuscini e coperte in una stanza privata o in un armadio - dove spesso West organizzava “festini sessuali”. Con la Censori che sarebbe stata presente. Secondo l'ex assistente, inoltre, West avrebbe usato le sue conoscenze a livello professionale per ottenere visti di lavoro per far entrare donne negli Stati Uniti a scopo sessuale.

Ma non è tutto: nel 2022 West avrebbe inviato a Pisciotta uno screenshot di una conversazione tra lui e la Censori in cui parlava di voler fare sesso con la madre di lei: "Voglio sco**rmi tua madre. Prima che se ne vada. Voglio che tu mi guardi mentre mi sc**o tua madre”. All'epoca la moglie di Kanye si trovava negli Stati Uniti con un visto di lavoro e sua madre, Alexandra, era in visita a Los Angeles dall'Australia.