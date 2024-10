Giulia Manfrini morta trafitta da un pesce spada: la tragedia alle isole Mentawai

19 ottobre 2024 a

Una morte assurda, atroce, terribile. Giulia Manfrini, surfista e influencer, è morta dopo essere stata trafitta da un pesce spada. La 36enne stava surfando al largo delle isole Mentawai, nell'oceano Pacifico venerdì 18 ottobre, intorno alle 9:30 del mattino. Ed è stata la polizia di Siberut a raccontare i dettagli del tragico incidente.

Giulia, dopo essere stata trafitta dal pesce spada, ha provato a chiedere aiuto agitando le mani. In suo soccorso sono arrivati due persone, Alexandre Ribas e Massimo Ferro. I due sono riusciti a riportare l'influencer a riva. Poi l'hanno trasportata nel Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu. Ma le ferite riportate dalla ragazza erano troppo gravi. Giulia è morta in ospedale poco più tardi. È stato Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai, a fornire alcuni dettagli sull’incidente: "Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dal capo del sotto distretto di Southwest Siberut", ha spiegato il funzionario.

Non è la prima volta che accade un incidente del genere alle isole Mentawai. Lo scorso giugno ha perso la vita in circostanze analoghe il surfista americano Erick Robert Soreker. Anche lui colpito proprio da un pesce spada.