McDonald's crolla a Wall Street. "Escherichia coli", un morto e ricoveri: cosa c'era nei panini

Sono almeno 49 le persone che si sono sentite male dopo aver mangiato un "Quarter Pounder", celebre panino della ancora più rinomata catena di fast food McDonald's. Tra queste, 10 sono state ricoverate in ospedale - anche un bambino - e una è morta a causa di un'infezione da Escherimichia coli.

La maggior parte dei casi è stata concentrata negli Stati Uniti, tra il Colorado e il Nebraska. Come afferma il Centro di controllo e prevenzione delle malattie (Cdc), le indagini sono in "rapido movimento". E le informazioni finora prese in esame dalla Food and Drug Administration statunitense mostrano che le cipolle sono una probabile fonte di contaminazione. Lo riporta l'emittente televisiva Cnn.

McDonald's ha affermato in un comunicato che i primi risultati dell'indagine hanno collegato le cipolle a "un singolo fornitore che serve tre centri di distribuzione". Intanto, l'allerta fa affondare i titoli McDonald's a Wall Street dove, nelle contrattazioni after hours arrivano a perdere fino al 9%. L'azienda ha interrotto la distribuzione delle cipolle tagliate e ha temporaneamente rimosso il Quarter Pounder dai menu degli Stati interessati, oltre che in alcune zone dell'Idaho, del Nevada, del New Mexico e dell'Oklahoma.

“Prendiamo molto sul serio la sicurezza alimentare ed è la cosa giusta da fare”, si legge nel comunicato. I batteri dell'E. coli si trovano nelle viscere degli animali e nell'ambiente. Le infezioni possono causare gravi malattie, tra cui febbre, crampi allo stomaco e diarrea sanguinolenta. Le persone che sviluppano i sintomi dell'avvelenamento da E. coli devono rivolgersi immediatamente a un medico e informarlo di ciò che hanno mangiato.