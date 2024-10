Lenti a contatto? "Persa la vista": l'errore che è costato carissimo a una 23enne

26 ottobre 2024 a

Un errore - quello con le lenti a contatto - costato carissimo a una ragazza di 23 anni. Brooklyn McCasland ha perso la vista a un occhio per aver fatto il bagno con le lenti a contatto. Tutto ha avuto inizio qualche giorno dopo una gita al mare con gli amici in Alabama, ad agosto. Qui Brooklyn ha cominciato ad avvertire "il peggior dolore all’occhio mai provato". Nel giro di qualche settimana, oltre al dolore, la vista ha cominciato a offuscarsi.

"Andavo agli appuntamenti dall'oculista ogni 2 giorni e ogni volta non c’erano risposte chiare su cosa fosse – ha raccontato la 23enne –. Mi sono stati prescritti steroidi e una manciata di altre gocce ma nessuna cura ha funzionato". La situazione è degenerata e la giovane è arrivata a perdere la vista dall'occhio destro. I risultati delle analisi hanno identificato la causa nella cheratite da Acanthamoeba, una pericolosa infezione della cornea causata da un’ameba. "Colpisce 1 su 1.000.000 di portatori di lenti a contatto – ha spiegato la ragazza –. Se avessi saputo che non nuotando con le lenti a contatto avrei potuto evitare tutto questo dolore, non l’avrei mai fatto". Nuotare con le lenti a contatto, infatti, aumenta la probabilità di contrarre infezioni.

Le amebe del genere Acanthamoeba si trovano infatti nel suolo e nell’acqua dolce e in altri habitat naturali. Eppure - ha spiegato la stessa 23enne -. Le amebe della cheratite da Acanthamoeba sono state trovate in quasi tutte le fonti d’acqua, dalle piscine alle vasche idromassaggio, alle docce".