Così i democratici si sono rinkamaliti: al picco della crisi isterica

Al di qua e al di là dell’Atlantico, è panico tra gli antitrumpisti ossessivo-compulsivi, tra quelli che qui a Libero chiamiamo da tempo affettuosamente, si capisce - i “rinkamaliti”. L’ultimo trauma psico-politico gliel’ha inflitto nientemeno che Jeff Bezos, il gran capo di Amazon, che è pure editore del Washington Post. Quotidiano da sempre critico verso Trump e di consolidato orientamento progressista: così come Bezos stesso, protagonista di anni di polemiche roventi con Trump. Basterà ricordare che, proprio in polemica con Trump, è stata la proprietà-Bezos a volere sotto la testata del WashPost la cupa dicitura “Democracy dies in darkness”, cioè “la democrazia muore nell’oscurità”, implicito ma evidente atto d’accusa contro il trumpismo. (...)



