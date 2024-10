Unrwa via da Gerusalemme, perché è giusto mettere al bando l'agenzia Onu filo-Hamas

30 ottobre 2024 a

Israele ha messo al bando l'Unrwa e l’Occidente, o almeno una consistente parte di esso, anziché congratularsi si straccia le vesti sottolineandone il “prezioso lavoro”. Il segretario dell’Onu Antonio Guterres, che di fatto è diretto responsabile dell’Agenzia, anziché ammetterne l’acclarato fallimento e lavorare per sostituirla quanto prima con qualcosa di più utile e neutrale avvisa di «conseguenze devastanti» per la pace e la sicurezza nell’intera regione. E dire che l'Unrwa ne ha avuto di tempo per contribuire a mantenere la pace e la sicurezza nell’intera regione ma, come è evidente a tutti, ha toppato su tutti i fronti e, sia chiaro, non per dabbenaggine o incapacità, attributi che certo all’Onu non mancano, ma per intenzionale criminale malafede. (...)