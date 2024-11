Kemi Badenoch, immigrata nigeriana di 44 anni: la nuova leader dei Tory spaventa la sinistra europea

02 novembre 2024 a

Si chiama Kemi Badenoch, ha 44 anni ed è un'immigrata nigeriana la nuova leader dei Tory in Inghilterra. Si tratta della prima donna nera a guidare un grande partito occidentale, dopo essere stata eletta dai 130mila membri dei conservatori. Nata a Londra, dove la madre si trovava per dei trattamenti medici, è poi cresciuta in Nigeria, a Lagos, fino a 16 anni. A quell'età si è trasferita in Inghilterra, dove ha portato a termine gli studi. "Immigrata di prima generazione", così si definisce lei. Che è sposata con un banchiere, Hamish Badenoch, e ha tre figli.

La Badenoch, nemica del politicamente corretto e contraria al vittimismo razziale, è una convinta sostenitrice della Brexit e ha raccontato di essere diventata conservatrice dopo aver incontrato all’università "gli stupidi ragazzi bianchi di sinistra". Si è poi definita "femminista critica del gender" e ha detto di apprezzare l’Impero britannico. Al suo esordio davanti alla platea dei conservatori, al congresso del 2017, disse: "Eccomi qui con voi, Kemi dalla Nigeria…", una dichiarazione d’orgoglio per il Paese e anche per il partito. Oggi invece, dopo essere stata eletta come leader, ha dichiarato: "È un grandissimo onore essere stata eletta alla guida di un partito che amo, il partito che mi ha dato così tanto. Spero di riuscire a ripagare quel debito".

La 44enne, che punta a diventare premier, è laureata in informatica all’università del Sussex. Prima di entrare in politica, invece, aveva lavorato in finanza ed era stata responsabile digitale del settimanale Spectator, di cui l'ex primo ministro Boris Johnson fu direttore. In passato, tra l'altro, fu proprio Boris a chiamarla al governo in vari ruoli da sottosegretaria. L'ultimo incarico da lei ricoperto prima di diventare leader dei conservatori è stato quello di ministra dell’Industria e del Commercio sotto Rishi Sunak.