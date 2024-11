Valencia, un miracolo nella città devastata: salvata una donna, dove era intrappolata da 3 giorni

02 novembre 2024 a

Una donna è stata salvata a Valencia, dopo aver trascorso tre giorni intrappolata in un'auto abbandonata in fondo a un sottopassaggio a Benetússer, uno dei centri più colpiti dalle inondazioni degli ultimi giorni. Intanto, questa mattina, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che “il governo invierà oggi stesso altri 5mila militari e agenti della Guardia Civil e forze di polizia” per le ricerche dei dispersi. Il bilancio della tragedia è di oltre 200 morti e ancora 1900 dispersi. Non si placano, invece, le polemiche attorno al presidente della Comunidad Valenciana Carlos Mazón, che prima dell'alluvione aveva negato l’emergenza e poi, secondo il quotidiano spagnolo El Pais, non avrebbe dichiarato “l’emergenza catastrofica” subito dopo il disastro, facendo ritardare così i soccorsi.

Sanchez ha anche lanciato un appello: "Ci sarà il tempo di guardare indietro e appurare le responsabilità, come è avvenuto dopo la pandemia di Covid 19. Ma ora è necessario orientare gli sforzi al colossale compito che abbiamo davanti, mantenere il nostro Paese unito nell'avversità e nella solidarietà". E ancora: "In questo momento centinaia di persone stanno cercando i loro familiari dispersi e decine di famiglie stanno piangendo i loro cari defunti. A tutti loro va il nostro profondo affetto".

Il leader di Vox Santiago Abascal, però, non ha dubbi: "È tempo di aiutare e accompagnare le persone colpite, ma di fronte a una delle più grandi catastrofi che abbiamo dovuto affrontare, di fronte a tanta malvagità e incompetenza, e dopo l'infame apparizione del presidente del governo, non possiamo tacere: Sánchez è il primo responsabile di non aver attivato tutte le risorse dello Stato quando ancora si potevano salvare vite umane".