Usa 2024, Jim Justice vince in West Virginia: repubblicani a un passo dal controllo del Senato

06 novembre 2024 a

a

a

Il governatore repubblicano della West Virginia, Jim Justice, è stato eletto al Senato federale, conquistando il seggio occupato dall'indipendente Joe Manchin. Lo scrive l'emittente Nbc News nelle sue proiezioni preliminari, confermando una vittoria già anticipata che porta il Partito repubblicano a un solo seggio di distanza dal controllo del Senato. E' la seconda posta in palio di questo lunghissimo election day americano.

Gli elettori sceglieranno non solo il 47esimo presidente degli Stati Uniti tra il repubblicano Donald Trump e la democratica Kamala Harris, ma rieleggeranno anche la Camera dei Rappresentanti nella sua totalità e un terzo del Senato. Chi controllerà quest'ultimo, avrà una bella fetta di potere in mano, decisivo per condizionare l'operato del presidente, di qualsiasi colore esso sia.

"Se vince Trump sparo, ho già l'AR15 rubato". Incubo Usa: chi arrestano nel giorno del voto

All'inizio della notte italiana, la situazione è ovviamente ancora molto difficile da decifrare anche a seggi chiusi nei primi Paesi della costa orientale e nel Sud, molte indicazioni sembrano spingere per una affermazione di Trump e dei repubblicani.

"Mega-frodi elettorali, la polizia deve intervenire". Clamoroso Trump: denuncia brogli nello Stato decisivo

Per il momento, i media americani proiezioni alla mano tendono ad assegnare a Kamala solo il piccolo Vermont (3 delegati), mentre a Trump andrebbero già Kentucky e Indiana. Donald starebbe aumentando il suo vantaggio anche in Georgia, uno degli Stati tradizionalmente decisivi per raggiungere il minimo dei 270 delegati per poter vincere le elezioni. Stando alle proiezioni delle 2, Trump arriverebbe a 105 delegati prendendosi anche Tennessee, Florida, South Carolina, e West Virginia