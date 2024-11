Donald Trump, la prima volta di Barron: ecco per chi ha votato il figlio minore

06 novembre 2024 a

Prima volta al voto per il figlio minore di Donald Trump, Barron. A immortalare l'importante momento è stata la mamma, Melania Trump. Il ragazzo, oggi 18enne, aveva dieci anni quando il tycoon venne eletto alla Casa Bianca nel 2016. "Ha votato per la prima volta: per suo padre!", ha scritto orgogliosa la nuova First Lady in un post condiviso su Instagram, una foto in cui si vede il giovane pronto a votare nel seggio.

Di Barron, tra l'altro, si è parlato molto nell'ultimo periodo per via dell'assenza da comizi e apparizioni pubbliche durante la campagna elettorale del padre. Qualcuno aveva addirittura messo in dubbio la sua intenzione di andare votare. A dissipare ogni dubbio ci ha pensato Melania, rivelando che il 18enne ha dato il suo primo voto proprio al papà. Barron è il quinto erede del tycoon dopo Donald Junior, Ivanka, Eric e Tiffany, nati dai precedenti matrimoni con Ivana e Marla Ann. Il figlio minore, invece, è nato il 20 marzo 2006, un anno dopo il matrimonio tra Donald e Melania.

Una delle poche apparizioni del 18enne nella campagna elettorale del padre è stata a un comizio in Florida. "C’è un ragazzo speciale qui, che andrà al college a settembre: è stato preso in tutte le università che voleva e ha potuto scegliere", aveva detto orgogliosamente Donald dal palco.