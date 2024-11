Usa 2024, impennata delle ricerche su Biden durante il voto: non sapevano del ritiro?

06 novembre 2024 a

"Joe Biden si è ritirato": un boom di ricerche sul passo indietro del presidente uscente degli Stati Uniti si è registrato ieri, martedì 5 novembre, mentre gli americani votavano per eleggere il nuovo capo della Casa Bianca. Cosa significa un'impennata di questo tipo nelle ricerche Google? Significa che in molti, negli Usa, si sono presentati ai seggi senza sapere che Biden si fosse ritirato dalla corsa alle presidenziali, rinunciando a un nuovo mandato, per essere sostituito dalla sua vice, Kamala Harris.

Il ritiro del presidente dem, tra l'altro, non è neanche avvenuto in tempi recenti: il passo indietro risale al 21 luglio 2024, quando Biden - 81 anni - spiegò di aver agito “nell’interesse del mio partito e del Paese”. Le pressioni nei suoi confronti, in ogni caso, si erano fatte sempre più forti dopo il disastroso dibattito di giugno contro il candidato repubblicano Donald Trump. Un momento, quello, che aveva alimentato le preoccupazioni sulla sua età e sulla sua preparazione mentale. Di qui la decisione di Biden: "Sebbene sia stata mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato“. Dopo quella decisione, il democratico è diventato il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a ritirarsi così tardi in una corsa elettorale.