Panama City, panico a bordo di un aereo: un uomo ha cercato di aprire il portellone d'emergenza

È scoppiato il panico a bordo di un aereo proveniente da Brasilia e diretto a Panama City. Mancavano circa 30 minuti all'atterraggio e il volo Cm204 della Copa Airlines stava procedendo senza intoppi. Ma a un certo punto un passeggero si è alzato dal suo posto e ha provato ad aprire il portellone di emergenza dell'aereo. In quel momento, l'equipaggio è subito intervenuto per bloccare l'uomo. Cristian Carvalho, di professione fotoreporter, ha immortalato la scena in un video, che ha subito condiviso sui social. "Un assistente di volo ha iniziato a urlare e un altro ha cercato di trattenerlo, ma non ci è riuscito perché era troppo forte", ha raccontato.

"L'equipaggio ha agito rapidamente e, con l'assistenza di alcuni passeggeri, ha applicato i protocolli di sicurezza necessari per controllare la situazione fino all'atterraggio a Panama - hanno affermato i rappresentanti di Copa Airlines -. Grazie alla professionalità dell'equipaggio, la sicurezza del volo e dei passeggeri è stata tutelata".

VÍDEO — Passageiro tenta abrir porta de avião em voo Brasília–Panamá; Caso aconteceu na manhã da terça-feira (5), minutos antes de aeronave pousar na Cidade do Panamá. Passageiro foi detido pelas autoridades. pic.twitter.com/gDTyB5fwg3 — Nelson Carlos dos Santos Belchior (@NelsonCarlosd15) November 5, 2024

L'uomo "è stato picchiato duramente - ha spiegato il fotoreporter - finché non ha quasi perso conoscenza". In un secondo momento è stato prelevato da una squadra della sicurezza nazionale e portato alle autorità giudiziarie, come riporta il New York Post.