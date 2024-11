Elon Musk attacca Olaf Scholz con un tweet in tedesco: "È uno stupido"

07 novembre 2024 a

Acque agitate a Berlino. Per la prima volta la Germania si trova ad affrontare una crisi politica determinata dalla rottura dell’alleanza fra i partiti della coalizione di governo: Partito socialdemocratico (Sdp), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). A staccare la spina all’esecutivo è stato l’Fdp di Christian Lindner, sino a ieri sera ministro delle Finanze, che ha deciso di porre fine al comitato di coalizione, il vertice che proseguiva da tre giorni sui temi della politica economica, chiedendo al cancelliere Olaf Scholz di indire il prima possibile elezioni anticipate. Una richiesta prontamente respinta da Scholz che, di rimando, ha annunciato l’estromissione dall’incarico di Lindner. Il cancelliere ha inoltre manifestato l’intenzione di interpellare presto il Bundestag per fissare un voto di fiducia, che si dovrebbe probabilmente svolgere il 15 gennaio, aprendo lo scenario di elezioni anticipate a marzo.

Il "licenziamento" di Lindner ieri sera aveva inizialmente provocato le dimissioni in blocco dei tre ministri in quota Fdp: Marco Buschmann, titolare della Giustizia; Bettina Stark-Watzinger, ministra dell’Istruzione; e Volker Wissing, ministro dei Trasporti. Quest’ultimo, tuttavia, ha deciso di ritrattare la propria decisione, annunciando l’uscita dai liberaldemocratici per restare alla guida del dicastero.

A Wissing, inoltre, è stato affidato anche il ministero della Giustizia, mentre il titolare dell’Alimentazione e dell’Agricoltura, Cem Oezdemir, si occuperà anche dell’Istruzione, al posto di Stark-Watzinger. Infine, l’ex segretario di Stato presso la cancelleria federale, Joerg Kukies, sarà il nuovo ministro delle Finanze della Germania al posto di Lindner. E sulla crisi dell'esecutivo tedesco è intervenuto anche Elon Musk. "Olaf è uno scemo", ha scritto in tedesco il ceo di Tesla e Space X sul suo account di X commentando la notizia della fine della coalizione semaforo e delle possibili elezioni anticipate. Alla domanda di una utente che gli chiedeva se si riferisse al cancelliere Scholz, Musk ha quindi confermato: "100%", con un'emoji che ride.