Guardate questa foto: ecco il nuovo scenario

L’elezione di Donald Trump nel 2016 aveva aperto un nuovo ciclo storico, il grande ritorno del 2024 innesca una nuova fase politica che sarà accompagnata dal presidente americano e da altri leader. Vladimir Putin ieri ha aperto le danze dicendo che le parole di Trump meritano attenzione, ha ribadito che la Nato è una organizzazione anacronistica e a sorpresa si è detto pronto a incontrare di nuovo i leader occidentali.