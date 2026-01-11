Maurizio Gasparri, colpo di grazia a "Report"? "Ecco la mia denuncia"

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri torna ad attaccare la trasmissione di Rai 3 Report per il caso del consulente Gian Gaetano Bellavia, a cui è stato sottratto un milione di dati dal suo archivio. «Ho appreso che la Procura di Milano starebbe valutando se aprire un fascicolo sullo scandalo Bellavia-Report» dice il forzista. «E allora, per togliere ogni dubbio e far sì che il fascicolo dell’inchiesta si apra, ho deciso di mandare io come denuncia alla Procura della Repubblica di Milano il celebre testo di 36 pagine redatto dallo stesso Bellavia e pubblicato da numerosi giornali in seguito circolato online in maniera ampia in questi giorni. Il testo di 36 pagine, redatto da Bellavia, contiene l’elenco dei magistrati, che lui stesso avrebbe scritto, con i quali ha collaborato, e l’elenco di una serie di personalità sulle quali lui avrebbe svolto delle verifiche. Ma molte di queste non risultano indagate e non si capisce perché siano state al centro di quello che appare a tutti gli effetti un dossieraggio».