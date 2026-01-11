Groenlandia, rumors: "Il Regno Unito tratta l'invio di truppe Ue"

L’Europa valuta l’invio di truppe in Groenlandia per rafforzare la sicurezza dell’Artico e, allo stesso tempo, dissuadere Donald Trump da qualsiasi progetto di annessione dell’isola. È questa la sintesi di una manovra diplomatica che nelle ultime settimane ha preso forma tra Londra, Parigi e Berlino, mentre Washington continua a far pesare le sue ambizioni sul territorio autonomo della Danimarca.
Secondo il Telegraph, Downing Street sta discutendo con gli alleati la creazione di una forza militare europea da schierare sull’isola dei ghiacci, ufficialmente per contrastare l’aumento della presenza di Russia e Cina nella regione. Negli ultimi giorni funzionari britannici hanno incontrato colleghi francesi e tedeschi per valutare un piano che potrebbe includere soldati, navi e aerei, in modo da rafforzare la deterrenza e rispondere alle pressioni americane.
Dietro questa iniziativa c’è però anche un’altra logica: se in Groenlandia fossero presenti militari europei, alla Casa Bianca sarebbe più difficile ipotizzare uno sbarco o una mossa unilaterale. Trump ha più volte evocato l’idea di prendere l’isola "con le buone o con le cattive", sostenendo che la Danimarca non protegge adeguatamente l’Artico.
Donald Trump fa saltare il banco: Groenlandia, 100mila dollari a ogni abitanteTrump può piacere o meno, ma prima di dare un giudizio su di lui e sulle sue politiche andrebbe compreso. L&rsquo...
Eppure la Groenlandia appartiene già a un Paese Nato e ospita una base statunitense che Washington può rafforzare in base a un trattato bilaterale. Proprio per questo l’idea di comprare, annettere o persino invadere il territorio viene vista in Europa come una minaccia diretta alla tenuta dell’Alleanza Atlantica.
A complicare il quadro c’è anche la spinta indipendentista dei groenlandesi, che non vogliono essere "né americani, né danesi", un sentimento che potrebbe essere influenzato dalle offerte economiche di Washington, compresa l’ipotesi di 100 mila dollari a ogni abitante. Berlino ha ribadito una linea netta. "È chiaro che spetta esclusivamente alla Groenlandia e alla Danimarca decidere sulle questioni territoriali e di sovranità sulla Groenlandia", ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul.