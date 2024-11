Amsterdam "come Gaza, un pogrom": decine di tifosi israeliani aggrediti in strada al grido "Palestina libera"

08 novembre 2024 a

a

a

"Un attacco antisemita premeditato". Sono le durissime parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo le sconvolgenti aggressioni a tifosi del Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam in occasione della partita tra l'Ajax e il Maccabi.

In una conversazione telefonica con il suo omologo olandese Dick Schoof, Netanyahu "ha detto di considerare seriamente l'attacco antisemita premeditato contro i cittadini israeliani e ha chiesto maggiore sicurezza per la comunità ebraica nei Paesi Bassi", indica un comunicato stampa il suo ufficio. Da Tel Aviv sono partiti due aerei per riportare in patria in sicurezza i tifosi israeliani.

Sono state diverse le aggressioni avvenute ad Amsterdam, in varie parti della città. I violenti gridavano "Palestina libera" e lanciavano insulti in arabo. Il Ministero degli Esteri israeliano afferma che le autorità nei Paesi Bassi hanno riferito che 10 israeliani sono rimasti feriti. Le loro condizioni non sono note. Il Consiglio per la sicurezza nazionale israeliano ha invitato gli israeliani che soggiornano ad Amsterdam a evitare di spostarsi all'interno della città, a rimanere nelle loro stanze d'albergo e ha raccomandato di modificare l'organizzazione del viaggio per tornare in Israele al più presto. Secondo i tifosi che hanno parlato con Haaretz, sembra che almeno in alcuni casi si sia trattato di imboscate pianificate, con aggressori che aspettavano in vari punti della città mentre i tifosi tornavano in treno dalla partita. I video che circolano online mostrano gli aggressori che gridano "Liberate la Palestina", chiedono alla gente per strada da dove vengono e poi picchiano chiunque credano sia israeliano.

Shocking pogroms against Jews in Amsterdam - fans of Maccabi Tel Aviv report that the attacks were premeditated by groups of Arabs.



They gathered in clusters of 5 to 10 in alleys and key exits from various train stations, particularly around Dam Square and the streets near… pic.twitter.com/cdCiVJxxjy — StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 8, 2024

Per Geert Wilders, leader di destra del Partito per la Libertà, si è trattato di un vero e proprio "pogrom nelle strade di Amsterdam. Siamo diventati la Gaza d'Europa - scrive su X -. Musulmani con bandiere palestinesi che danno la caccia agli ebrei. Non lo accetterò. MAI. Le autorità saranno chiamate a rispondere del loro fallimento nel proteggere i cittadini israeliani. Mai più". "Una caccia all'ebreo ad Amsterdam. È assolutamente inaccettabile che non ci sia stata sufficiente protezione da parte della polizia per evitare questa violenza e proteggere le persone. Il sindaco di Amsterdam deve dimettersi oggi stesso".

"Ho seguito con orrore le notizie da Amsterdam. Attacchi antisemiti contro gli israeliani assolutamente inaccettabili. Sono in stretto contatto con tutte le persone coinvolte. Proprio ora in una chiamata con il primo ministro, Netanyahu ha sottolineato che i colpevoli saranno rintracciati e perseguiti. Adesso nella capitale regna il silenzio", gli fa eco il primo ministro Schoof.