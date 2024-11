Kate Middleton ci sarà, Camilla invece no: ore d'ansia nel Regno Unito

08 novembre 2024 a

La principessa Kate Middleton, dopo aver completato il ciclo di chemioterapia la scorsa estate, tornerà in pubblico questo fine settimana per le commemorazioni militari a Londra, segnando la ripresa dei suoi impegni pubblici. Suo marito, il principe William, l'erede al trono, ha descritto l'ultimo anno come "il più difficile" della sua vita. Kate sarà accanto a Re Carlo III, che da febbraio è in cura per un cancro, durante gli eventi commemorativi previsti per sabato alla Royal Albert Hall e al Cenotafio, il monumento ai caduti britannico. Per la regina Camilla, invece, che di recente ha sofferto di un’infezione polmonare, la presenza resta "soggetta a ulteriore parere medico", secondo un comunicato di Palazzo.

Kate Middleton, che come è noto è molto amata e gode di enorme popolarità nel Regno Unito, aveva rivelato a marzo 2024 di avere un cancro, senza entrare nei dettagli, dopo essere sparita dalla scena pubblica in seguito a un "intervento chirurgico addominale" avvenuto due mesi prima. Dopo diversi mesi di trattamento (e di angoscia in tutto il Regno Unito), la principessa 42enne ha annunciato a settembre, in un video con William e i loro tre figli, la conclusione della chemioterapia. "È stato terribile. Probabilmente è l'anno più difficile della mia vita", ha dichiarato giovedì William ai media britannici. Ha anche aggiunto: "Sono così orgoglioso di mia moglie, e di mio padre, per come hanno affrontato tutto questo," parlando dal Sud Africa, dove si è svolta la quarta edizione dell'Earthshot Prize, l'iniziativa da lui creata per premiare progetti innovativi in ambito ambientale. "Ma dal punto di vista personale e familiare, è stato davvero brutale," ha proseguito.

A ottobre, Kate ha fatto la sua prima uscita ufficiale congiunta con William dopo le cure, visitando Southport, in Inghilterra, in seguito a un’aggressione con coltello che ha tragicamente ucciso tre bambine e causato forte tensione nel Paese. Prima di allora, era riapparsa in pubblico il 15 giugno per la parata del compleanno di re Carlo, sul balcone di Buckingham Palace, e poi alla finale di Wimbledon all'inizio di luglio, dove aveva consegnato il trofeo al vincitore, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Per quanto riguarda Re Carlo, il sovrano ha ripreso le sue attività pubbliche ad aprile, dopo una pausa di circa due mesi, continuando comunque le cure. Martedì, l’attenzione si è concentrata sulla salute della regina Camilla, di 77 anni, la quale "attualmente soffre di un'infezione polmonare e i suoi medici le hanno consigliato un breve periodo di riposo", ha spiegato un portavoce del Palazzo. Camilla ha espresso il desiderio di guarire in tempo per partecipare a queste importanti cerimonie, che commemorano i conflitti e rendono omaggio ai soldati del Commonwealth caduti.