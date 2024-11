Usa, italiano ucciso in Texas: l'assassino è il 17enne Kevin Jaramillo Ramirez

10 novembre 2024 a

Si chiama Kevin Jaramillo Ramirez, è un ispanico di Temple, Texas, il ragazzo di 17 anni che ha ucciso con un colpo di pistola Paolo Tescari, 47 anni, italiano emigrato negli Stati Uniti più di quindici anni fa. L'omicidio è avvenuto giovedì mattina per quello che sembra, secondo i media locali che citano gli investigatori, uno scambio di persona o un malinteso. Alle 8 di mattina Tescari era stato trovato a terra, in gravi condizioni. Il personale medico di un'ambulanza ha tentato di rianimarlo sul posto ma non c’è stato niente da fare: ventiquattro minuti dopo il ritrovamento, Tescari è stato dichiarato morto. Poche ore dopo è stato individuato il ragazzo che gli ha sparato, Ramirez, al quale l'italiano avrebbe chiesto una sigaretta. L'italiano, legato a un'organizzazione cristiana che fornisce assistenza e pasti ai bisognosi, 'Feed My Sheep', è la terza vittima di omicidio legata al gruppo negli ultimi tre mesi.

Il 16 agosto era stato ucciso Kevin Berry, 35 anni. Il 9 ottobre era toccato a Vernon Johnson, 54 anni, ucciso in circostanze poco chiare. "Come molti di voi hanno letto - ha dichiarato su Facebook un rappresentante di 'Feed My Sheep' - il nostro amico Paolo è stato vittima di un crimine. Siamo addolorati dalla perdita di una parte della nostra famiglia". "Lui - ha aggiunto - era un gigante gentile e con un cuore enorme. Era cordiale con tutti, dava conforto. La sua presenza a Feed My Sheep mancherà a tutti in modo incredibile. La sua vita contava". "Purtroppo - ha scritto due giorni fa su Facebook la sorella di Tescari, Ellie - sono vere le cose che state leggendo riguardo il nostro fratello Paolo. Ieri mattina e' venuto a mancare. Siamo gravemente addolorati, non solo per la sua scomparsa, ma anche per la gravità delle circostanze riguardo la sua morte".

"Un ragazzino di 17 anni - ha aggiunto la sorella della vittima - gli ha sparato e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi medici che ha ricevuto. Il ragazzo che ha commesso questo crimine si trova già in carcere e sembrerebbe abbia già confessato". Il presunto assassino è stato rintracciato grazie all'aiuto di un testimone, che ha avvertito la polizia e descritto l'auto su cui il ragazzo era scappato, dopo aver sparato a Tescari. Su Instagram l'ultimo post della vittima risale al 2017: appare ancora la foto di Tescari, in posa, a torso nudo.