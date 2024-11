Trump-Putin, Mosca smentisce la telefonata: scoppia il caso

11 novembre 2024 a

Il Cremlino ha smentito le "notizie della stampa estera" relativa a una presunta conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump che invece "non ha avuto luogo". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

"Non ci sono ancora piani specifici, quindi non c’è ancora nulla da aggiungere", ha precisato. Si tratta - ha aggiunto ancora Peskov facendo riferimento al Washington Post - "dell’esempio più chiaro della qualità delle informazioni che vengono talvolta pubblicate anche su testate abbastanza rispettate". "Si tratta semplicemente di informazioni false". Intanto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante un’intervista all’emittente Ard, in merito alla possibilità di parlare con il presidente russo, Vladimir Putin, ha affermato: "Ho deciso di parlare con il presidente russo al momento giusto".

Scholz ha poi riposto "presto" quando gli è stato chiesto quando sarebbe arrivato il momento giusto per parlare con Putin e ha spiegato che qualche settimana fa un tentativo di telefonata non era andato a buon fine. Insomma, qualcosa sul fornte internazionale comincia a muoversi. Tra annunci e smentite il vento su una possibile soluzione diplomatica della guerra in Ucraina è cambiato. Saranno cruciali le prossime settimane fino all'insediamento di Trump alla Casa Bianca.