Colombia, incornato in testa e ammazzato dal toro: orrore alla festa tradizionale

16 novembre 2024

Un tragico incidente in Colombia, dove un uomo è morto sul colpo dopo essere stato colpito da un toro. Jhon Mario Puello Caballero, questo il nome della vittima, ha tentato di scalcare l’animale durante una festa tradizionale a Bolívar. Qui gli uomini sfidano i tori. Ma è stato mentre provava a superare l’animale che è stato colpito alla testa, lasciando sotto choc i presenti che hanno assistito alla scena.

Inutili i tentativi da parte di un gruppo di persone che partecipava all’evento. Questi ultimi hanno provato in tutti i modi a distrarre il toro per riuscire a prestare soccorso a Caballero. Quando sono riusciti ad allontanare l’animale, hanno cercato di rianimare l’uomo. Per lui però era troppo tardi.

Non è la prima volta che accadono tragedie del genere. Anche in Italia, in Val Visdende, in Veneto, un 88enne è stato caricato e ucciso da un toro. Il motivo del violento contatto tra l’anziano e il bovino? Forse un buco nella recinzione elettrica predisposta dal proprietario. La morte del pensionato ha suscitato una grande commozione in Comelico e val Visdende, ma per i funerali si è dovuto aspettare tutti gli accertamenti necessari a stabilire eventuali responsabilità del padrone dell'animale.