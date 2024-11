Russia, lanciato il primo missile balistico intercontinentale. Ma la Cnn smentisce: è mistero

21 novembre 2024 a

L'aeronautica militare di Kiev ha dichiarato che la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale dalla regione meridionale di Astrakhan durante un attacco mattutino contro l'Ucraina. È la prima volta che la Russia utilizza un missile così potente e a lungo raggio durante la guerra. Lo riporta il Guardian. L'Ucraina ha utilizzato missili statunitensi e britannici per colpire obiettivi all'interno della Russia, azione che Mosca aveva avvertito sarebbe stata vista come una grave escalation. Secondo l'aeronautica militare, l'attacco russo ha preso di mira aziende e infrastrutture nella città centro-orientale di Dnipro. Il missile intercontinentale lanciato dalla Russia contro l'Ucraina non trasportava una testata nucleare.

"Stiamo seguendo le notizie riguardo all'uso da parte della Russia di missili balistici intercontinentali verso obiettivi in Ucraina. Mentre cerchiamo di valutare i fatti completi, è ovvio che tali attacchi segnerebbero un'altra chiara escalation da parte di Putin". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, durante il briefing quotidiano con la stampa. "Nell'ultimo periodo di tempo non sono mancati segni di ulteriore escalation del conflitto da parte di Putin: ha creato crisi alimentari, energetiche, cercando di giocare con la fame e con l'inverno, perché sta prendendo di mira con droni, bombe plananti e missili, infrastrutture energetiche e civili in Ucraina, chiari segni della volontà di aumentare il terrore nella popolazione. Sta giocando, ancora una volta, la scommessa rischiosa del nucleare, con l'aggiornamento della dottrina nucleare della Russia; ha arruolato soldati nordcoreani per portarli sul suolo europeo. Quindi questi sono tutti chiari segni della volontà di escalation, non la volontà di trovare vie verso la pace", ha aggiunto il portavoce.

Ma dai media occidentale è arrivata una mezza smentita. Un funzionario ha affermato che il missile lanciato dalla Russia nell'ambito di un attacco alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, era un missile balistico, ma non intercontinentale. Come ha riferito la Cnn. Il funzionario, che ha informato i giornalisti a margine del vertice dei ministri della Difesa dei paesi asiatici in Laos, ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sul missile, affermando che il suo impatto è ancora in fase di valutazione. Il motivo della discrepanza con l'esercito ucraino nella descrizione del missile non è stato immediatamente chiaro.