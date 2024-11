Egitto, affonda una nave per turisti nel Mar Rosso: i timori di una strage a Marsa Alam

25 novembre 2024 a

a

a

Nuovo drammatico caso Bayesian, questa volta nelle acque dell'Egitto. Un'imbarcazione con a bordo oltre 30 turisti è affondata nel Mar Rosso nei pressi di Marsa Alam e ci sono dispersi, ma non è chiaro quanti. Il giornale egiziano Al-Masry Al-Youm riporta quali sarebbero le nazionalità delle persone che partecipavano al viaggio: 4 tedeschi, 5 spagnoli, 2 belgi, 1 cinese, 2 statunitensi, 3 slovacchi, 2 svizzeri, 4 britannici, 2 polacchi, 4 egiziani, 2 norvegesi, 1 irlandese e 1 finlandese, a cui va aggiunto l'equipaggio, composto da personale egiziano.

Nessun turista italiano, dunque, risulta coinvolto nella tragedia almeno per il momento. L'ambasciata e il consolato italiani, si apprende da fonti della Farnesina, sono comunque in contatto con le autorità egiziane per avere aggiornamenti costanti sulle ricerche dei dispersi.

Secondo quanto riferito dal governatorato del Mar Rosso, l'imbarcazione era partita da Marsa Alam il 24 novembre per un viaggio dedicato alle immersioni e sarebbe dovuta arrivare il 29 novembre a Hurghada Marina. L'allarme al centro di controllo delle operazioni di salvataggio è giunto intorno alle 5.30 di mattina. Il maggiore generale Amr Hanafi, governatore del Mar Rosso, ha annunciato che sono stati ritrovati alcuni sopravvissuti, ma ha aggiunto che le ricerche proseguono. L'aereo di ricerca e soccorso ha trasportato i turisti soccorsi in aereo per ricevere le cure mediche necessarie, mentre il resto dei sopravvissuti è stato messo in sicurezza sul posto fino all'arrivo della fregata Al Fatih.