Russia, "mine sulla strada": la sentinella avverte, ma la jeep lo travolge. Saltano tutti in aria

Scene surreali dal fronte: in un video diventato virale online si vede un soldato russo, di pattuglia con alcuni commilitoni lungo una strada minata, che si sbraccia al centro della carreggiata per avvisare un fuoristrada in arrivo dal settore russo del fronte, dunque guidato da connazionali, dei pericoli posizionati sulla strada. Si tratta di mine anti-veicolo che non esplodono al passaggio di uomini, ma solo al passaggio di veicoli. Di qui la decisione della sentinella di Mosca di avvisare i suoi colleghi dopo aver sentito il rumore del motore in lontananza.

I militari russi a bordo del fuoristrada, però, non solo non comprendono il segnale di pericolo fatto dal soldato in mezzo alla carreggiata, ma addirittura accelerano investendolo e gettandolo contro il guard rail. Alla fine del filmato, si vede brevemente la jeep che salta in aria dopo essere passata sulle mine.

Watch this: A Russian soldier seeks to warn his fellow invader-plunderers of Ukraine that they are driving toward mines. With no regard for their comrade, the driver of the Russian vehicle knocks the Russian soldier off the road and then in a lovely moment of poetic justice the… pic.twitter.com/dFJnBzH5KS