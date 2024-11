Ucraina, scatta l'allarme missilistico: da Mosca "massiccio attacco" all'infrastruttura energetica

28 novembre 2024 a

L'infrastruttura energetica dell'Ucraina è "sottoposta a un massiccio attacco nemico", quello russo. A confermarlo è il ministro dell'Energia del paese, in seguito a un allarme antiaereo a livello nazionale a causa del possibile arrivo di missili. "Ancora una volta il settore energetico è sottoposto a un massiccio attacco nemico. Gli attacchi alle strutture energetiche stanno avvenendo in tutta l'Ucraina", ha affermato German Galushchenko tramite un post su Facebook aggiungendo che l'operatore della rete elettrica nazionale ha "urgentemente introdotto interruzioni di corrente di emergenza".

"In conformità con l'ordine di Ukrenergo (gestore della rete elettrica ndr), sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. I normali programmi di interruzione di corrente non sono in vigore", si legge in una nota inviata dal fornitore per la regione di Kiev, Dtek Kyivski Rehionalni Elektromerezhi. Esplosioni sono state segnalate a Kiev, Kharkiv, Rivne, Khmelnytskyi, Lutsk e in molte altre città dell'Ucraina centrale e occidentale.

Non solo, perché un attacco ha colpito anche la regione settentrionale di Volyn. La fornitura di energia elettrica è stata così limitata provocando un blackout in gran parte del Paese. Secondo capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andrii Yermak, la Russia ha accumulato missili per colpire le infrastrutture ucraine e fare guerra ai civili durante la stagione fredda. "Sono stati aiutati dai loro folli alleati, compresa la Corea del Nord", ha detto senza troppi giri di parole sui social. Ecco allora che è scattata l'allerta nazionale.