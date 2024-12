Brian Thompson ucciso a New York, la moglie: "Minacciato, forse una mancanza di copertura sanitaria"

04 dicembre 2024 a

a

a

Quello di Brian Thompson è stato "un omicidio mirato", spiega la polizia di New York. Un agguato che ha sconvolto l'America sia per la modalità dell'esecuzione sia per l'identità della vittima, amministratore delegato di United Healthcare, importante società nel settore delle assicurazioni sanitarie.

Paulette Thompson, la moglie del ceo ucciso in strada a pistolettate, ha detto che il marito aveva ricevuto delle minacce. "C'erano state delle minacce", ha detto a Nbc News. "Fondamentalmente, non so, una mancanza di copertura (sanitaria)? Non conosco i dettagli. So solo che ha detto che c'erano delle persone che lo avevano minacciato", ha aggiunto la donna.

Un dettaglio, il fatto che il killer abbia usato un silenziatore, sembra confermare la tesi degli inquirenti: un "attacco sfacciato e mirato", come lo ha definito la capa della polizia di New York Jessica Tisch, durante un briefing nel quale ha riferito dell'omicidio. "Non sembra essere un atto di violenza casuale. Molte persone sono passate davanti al sospettato, ma lui sembrava aspettare il suo obiettivo designato", ha detto. Tisch ha inoltre riferito che il sospettato è rimasto "in agguato per diversi minuti" prima di vedere Thompson dirigersi verso l'hotel dove UnitedHealth Group stava tenendo una conferenza per gli investitori.

Il sospettato si è avvicinato a Thompson da dietro e ha sparato diversi colpi, colpendo la vittima almeno una volta alla schiena e una volta al polpaccio destro. Il killer è arrivato sul posto a piedi circa cinque minuti prima dell'arrivo di Thompson. Il presunto assassino sembra essere un uomo dalla pelle chiara che indossava una giacca marrone chiaro o color crema, una maschera nera, scarpe da ginnastica bianche e nere e uno zaino grigio "molto caratteristico".

Un altro ufficiale di polizia, Jeffrey Maddrey, nel briefing ha riferito che "il movente di questo omicidio è attualmente sconosciuto, ma in base alle prove che abbiamo finora, sembra che la vittima sia stata specificamente presa di mira, ma a questo punto non sappiamo perché". Il tiratore è fuggito a piedi finché non ha preso una CitiBike elettrica, con cui è entrato a Central Park. Il sospettato è ancora in libertà e la polizia offre una ricompensa di 10mila dollari per informazioni. Thompson, è stato ucciso mercoledì mattina fuori dall’Hilton Hotel di Midtown Manhattan. L'attacco è avvenuto intorno alle 6:45. La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale.