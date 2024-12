Marine Le Pen, lezione in diretta a Macron: "Sei tu il responsabile", ora un governo tecnico

04 dicembre 2024 a

"Non la considero una vittoria. La scelta che abbiamo fatto è quella di proteggere i francesi". Pochi sorrisi, perché il momento è drammatico: Marine Le Pen commenta così in diretta a Tf1 la sfiducia appena votata al premier Michel Barnier, che lascia la Francia senza governo.

Per poche ore, però. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha già fatto trapelare l'intenzione di nominare nella giornata di giovedì il successore di Barnier: dopo il fallimentare governo di minoranza durato appena 3 mesi, toccherà probabilmente a un governo tecnico, caso inedito per Parigi.

La mozione di sfiducia al governo sulla legge di bilancio è passata alla Assemblea Nazionale con 331 voti, grazie alla convergenza del Rassemblement National della Le Pen e del Nuovo Fronte Popolare di sinistra. Quello di Barnier è il secondo governo della Quinta repubblica che cade per una mozione di sfiducia dopo quello nel 1962 di Georges Pompidou.

A conferma dei rumors filtrati dall'Eliseo, la Le Pen assicura: "Lasceremo lavorare il primo ministro che sarà nominato", invitando però il prossimo inquilino di Matignon a "rielaborare un nuovo bilancio". "Costruiremo - non solo con il Rassemblement National, ma con tutte le forze presenti nell'Assemblea Nazionale - un bilancio accettabile per tutti, ed è questo bilancio che varrà per i francesi", ha continuato la leader della destra nell'intervista a Tf1.

Macron invece parlerà alla Nazione solo alle 20 di domani, giovedì 5 dicembre, quando con ogni probabilità si saprà anche il nome del nuovo premier. Il presidente, ha tuonato la Le Pen, "è il responsabile della situazione attuale" proprio per aver imposto un governo di minoranza dopo il precipitoso ritorno alle urne in estate. Una decisione, quella di sciogliere le camere dopo la sconfitta alle elezioni europee di giugno, presa proprio per sbarrare la strada del governo alla Le Pen scommettendo sulla frammentazione del Parlamento. Ora, però, il crollo di Barnier rischia di travolgere anche Macron, al di là della scelta di prolungare la vita di questa legislatura appena nata.

"È caduto il governo Barnier: confermiamo apprezzamento e amicizia per gli alleati del Rassemblement National che hanno confermato l'amore per la loro Francia con una scelta da veri Patrioti, opponendosi a proposte economiche che andavano evidentemente contro l'interesse dei loro cittadini. Insieme cambieremo questa Europa", si legge in una nota della Lega. Il leader Matteo Salvini aggiunge: "Barnier ha presentato una Legge di Bilancio in stile-Monti che non serviva alla Francia e ai francesi. La sfiducia è anche il frutto di sette anni di malgoverno arrogante di Macron che ha fatto di tutto per impoverire e ferire il suo popolo. Gli amici Le Pen e Bardella hanno scelto un atto d'amore per il proprio Paese".