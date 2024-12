Usa, terremoto di magnitudo 7 vicino alla costa della California: scatta l'allerta tsunami (poi cancellata)

05 dicembre 2024 a

Un terremoto di magnitudo 7 è stato registrato vicino alla costa della California. Lo ha afffermato l'Istituto americano di Geofisica. Gli Stati Uniti hanno emesso l'allerta tsunami dopo il forte sisma. Il terremoto ha colpito intorno alle 10:44 (ora locale) a una profondità di 10 chilometri vicino alla cittadina di Eureka, secondo l'Usgs.

L'allarme tsunami riguarda gran parte della costa del Pacifico a nord di San Francisco. "In base ai parametri preliminari del terremoto... sono possibili pericolosi tsunami per le coste situate entro 300 km dall'epicentro del terremoto", è l'avviso emesso dal National Weather Service's Tsunami Warning Center di Honolulu. Si precisa che nessuna area ha ancora sperimentato onde, ma chiunque si trovi vicino a una costa dovrebbe tener conto del pericolo, ha affermato l'Istituto.

La situazione sembra ora meno preoccupante. Nel frattempo è stato tuttavia fermato il traffico in tutte le direzioni nel tunnel sottomarino che collega la stessa San Francisco e Oakland. Anche lo zoo cittadino, che è a ridosso della spiaggia di Ocean Beach, è stato fatto sgombrare e gli animali sono stati messi già in sicurezza, secondo procedure ormai collaudate.

Le autorità statunitensi hanno cancellato un'allerta tsunami diramato poco fa per le coste della California e dell'Oregon, diramato poco fa a seguito di un terremoto di magnitudo 7 registrato a largo delle coste californiane. Il Centro nazionale per gli tsunami ha fatto sapere che al momento "non è stato registrato uno tsunami distruttivo". Il Centro ha precisato che dopo il terremoto è stato riscontrato un lieve incremento del livello dell'oceano, senza però cambiamento significativi lungo la costa.