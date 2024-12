Emmanuel Macron, il sondaggio choc: il 59% dei francesi vuole le sue dimissioni

07 dicembre 2024 a

Emmanuel Macron per l’opinione pubblica resta il principale colpevole dell’impasse politico attuale nel Paese, secondo un sondaggio di Odoxa-Backbone Consulting per “Le Figaro”. Quasi la metà del Paese lo ritiene responsabile dell’attuale instabilità, molto più del RN (11%) e del Nuovo Fronte Popolare (10%) che hanno votato a favore della mozione di censura che ha fatto cadere il governo Barnier.

Secondo lo stesso sondaggio il 59% dei francesi, 6 su 10, sarebbe convinto che Macron dovrebbe dimettersi. Per quanto riguarda la successione a Matignon il 59% sarebbe favorevole a una personalità fuori dal contesto politico, il 39% a qualcuno della sinistra moderata, il 36% a un esponente di Rassemblement National. «I francesi vogliono che Emmanuel Macron se ne vada», spiega Jacline Mouraud, fondatrice del movimento dei gilet gialli. «I francesi non si lasciano ingannare: tutti hanno visto che il presidente ha rovinato la Francia: siamo il paese con maggiore imposizione fiscale e quello in cui le casse sono sempre vuote».

Danno la colpa a Marine Le Pen ma il caos istituzionale è il fallimento dell'Eliseo

Per uscire «dal baratro in cui ci ha gettati Macron, è necessario che il presidente dia le dimissioni, che lasci: una maggioranza di francesi vuole che se ne vada, ha rovinato la Francia, deve andare via, dobbiamo mettere qualcuno che faccia riprendere il paese», ribadisce l’attivista, che recentemente ha creato l’associazione “Alliances pour la France” per raccogliere tutte le associazioni sovraniste.