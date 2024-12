Parigi, bilaterale Meloni-Trump dopo l'inaugurazione di Notre Dame: "Incontro privato"

07 dicembre 2024 a

La premier Giorgia Meloni avrà un incontro bilaterale con Donald Trump a Parigi a margine della cena di gala offerta dal presidente francese Emmanuel Macron, come riferito dallo staff del presidente eletto degli Usa. Un'altra fonte ha poi riferito alla Cnn che si tratterà di un "incontro privato". I due leader si trovano nella capitale francese per l'inaugurazione della cattedrale Notre Dame, che ha riaperto le porte dopo il devastante incendio del 2019. Il presidente francese ha presieduto la cerimonia a cui hanno partecipato oltre 40 leader mondiali, tra cui appunto la Meloni e anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per questo oggi, sabato 7 dicembre, non era presente alla Prima della Scala a Milano.

Tra i presenti all'inaugurazione della nuova Notre Dame anche Elon Musk, il tycoon ormai braccio destro di Trump. Quest'ultimo, durante la cerimonia nella basilica, era seduto in prima fila tra il padrone di casa Macron e la premiere dame di Francia, Brigitte Macron. Sempre in prima fila c'era anche il capo dello Stato italiano Mattarella. E accanto a lui la figlia Laura e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Poco distante, in terza fila, la presidente del consiglio Meloni. Tra le personalità italiane presenti a Notre-Dame, anche il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, e il presidente di Stellantis, John Elkann.