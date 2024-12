Trump, "deve aspettarselo". Le parole su Zelensky e la Nato ribaltano il mondo

08 dicembre 2024 a

Un Donald Trump scatenato, a 360°. Nell'intervista concessa al programma Meet the Press di Nbc News, il prossimo presidente degli Stati Uniti non fa sconti a nessuno, in patria e all'estero, e regala alcune succose anticipazioni sulle sue prossime linee politiche.

Sull'Ucraina, dopo la stretta di mano con il presidente Volodymyr Zelensky a Parigi, Trump fa sapere che si sta attivamente cercando di porre fine alla guerra, "se possibile". Ha poi aggiunto che Kiev può "eventualmente" aspettarsi di non ricevere più così tanti aiuti militari dagli Stati Uniti quando lui entrerà ufficialmente in carica. Un passaggio, questo, decisivo: senza gli aiuti militari di Washington, infatti, Zelensky difficilmente potrà reggere l'urto delle offensive russe.

Sempre in materia di politica estera, il presidente eletto sottolinea di non aver preso l'impegno di mantenere gli Stati Uniti nella Nato e spiega che lo farebbe solo se gli altri Paesi membri "pagheranno i loro conti". Trump si è a lungo lamentato del fatto che i governi europei e canadesi del blocco di mutua difesa si approfittano delle spese militari degli Stati Uniti, di gran lunga il partner più potente della Nato. Nell'intervista registrata venerdì, alla domanda se considererebbe la possibilità di ritirarsi dalla Nato, Trump ha indicato che si tratta di una questione aperta. “Se pagano i loro conti e se penso che ci trattino in modo equo, la risposta è che resterei assolutamente nella Nato”, ha detto. Ma se così non fosse, gli è stato chiesto se prenderebbe in considerazione la possibilità di ritirare gli Stati Uniti dall'alleanza, a cui Trump ha risposto: “Assolutamente. Sì, assolutamente”.

Sul piano interno, invece, il leader repubblicano non pensa di sostituire Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve il cui mandato scadrà nel maggio 2026. "No, non penso - ha affermato Trump rispondendo a una domanda sull'argomento -. Non lo farò".

Robert Francis Kennedy Junior, segretario designato alla Sanità, indagherà invece sui presunti legami tra autismo e vaccini infantili. "Penso che qualcuno debba scoprirlo" perché "sta succedendo qualcosa", ha detto Trump, sostenendo che 25 anni fa c'era "poco autismo", mentre oggi i casi sono aumentati. "Non sono contro i vaccini (...) Penso che i vaccini siano, alcuni vaccini, incredibili, ma forse altri non lo sono. E se non lo sono, dobbiamo scoprirlo. Ma quando si parla di autismo, perché è stato sollevato, e si guarda la quantità che abbiamo oggi rispetto a 20 o 25 anni fa, è piuttosto spaventoso", ha precisato.

Quando tornerà al potere a gennaio, infine, cercherà di espellere tutti gli immigrati illegali dagli Stati Uniti. "Penso che dobbiamo farlo, ed è difficile, è una cosa molto complicata da fare", ha risposto il futuro presidente.