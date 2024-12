Macron, "un re malato. Ormai ogni 5 minuti...": chi lo demolisce così in diretta

09 dicembre 2024 a

Anarchia in Francia, potrebbero cantare oggi i nipotini transalpini dei Sex Pistols. Parigi non ha un governo, non una legge di bilancio, ha un debito pubblico molto alto e una palude politica in Parlamento. E soprattutto un presidente allo sbando.

A cantarle a Emmanuel Macron c’è pure Lucio Caracciolo, direttore di Limes e tra i massimi esperti italiani di geopolitica. Che non sarà sguaiato come John Lydon, ma che sa essere schietto e brutale quanto lui. «Parlavamo di Europa e altre democrazie che forse stanno peggio di noi - premette Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7 -. C’è grande confusione, per esempio in Francia: come finirà? Il presidente Macron può uscire da questa impasse?». «Partiamo da un dato di fatto - replica secco Caracciolo -, la Francia è una monarchia vestita da Repubblica, in cui il Capo di Stato nella Quinta Repubblica ha un potere quasi assoluto e prescinde molto spesso dal governo, il governo gli serve da parafulmine più che altro».

«Abbiamo visto Paesi come il Belgio resistere per anni senza governo - prosegue il direttore di Limes- ma non credo che la Francia oggi se lo possa permettere. Credo che Macron oggi in caso di elezioni presidenziali non sarebbe ammesso nemmeno al secondo turno, il suo grado di impopolarità è formidabile, in parte costruito anche dal suo narcisismo: cambia idea ogni 5 minuti, è anche difficile seguirlo». Come badilata non c’è male, ma non è l’unica.

«Comincia a essere una crisi di sistema - conclude Caracciolo -, perché quando il re si ammala si ammala tutto quanto. E questo in un Paese attraversato da crisi sociali e di integrazione forti ci deve preoccupare, perché la Francia è dietro l'angolo". "Quindi ne parleremo ancora a lungo prima che si risolva», nota la Gruber. «Questo è poco ma sicuro».