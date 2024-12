La stretta di mano che ha messo ko Macron: cosa c'è dietro questa foto

Mauro Zanon 09 dicembre 2024 a

Parigi. Più ancora della riapertura della cattedrale di Notre-Dame a cinque anni dall’incendio che l’ha ridotta in macerie, l’immagine simbolo della giornata di sabato è l’intensa stretta di mano sui gradini dell’Eliseo tra Donald Trump, fresco vincitore delle elezioni americane, e Emmanuel Macron, il presidente della Repubblica francese. Dopo essere uscito dalla sua auto all’interno dell’Eliseo, dove Macron lo aspettava per un incontro bilaterale che si è in seguito trasformato in trilaterale con l’arrivo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il tycoon americano ha dato subito inizio al suo show: tirando con veemenza verso il suo corpo la mano destra di Macron. Poi, i due leader si sono diretti verso l’entrata del palazzo presidenziale, e in cima ai gradini si sono girati verso le telecamere.

In quel momento, Trump, cogliendo di sorpresa Macron, ha posizionato la sua mano sopra quella del capo dello Stato francese, spingendo con forza verso il basso: un’immagine potente dal punto di vista simbolico, con cui The Donald ha segnato il suo ritorno sulla scena politica internazionale e sottolineato col linguaggio del corpo quali sono i rapporti di forza tra i due. «Il presidente Trump è tornato a dominare i leader mondiali con la sua stretta di mano. Macron avrà bisogno di un massaggio alla mano dopo tutte le torsioni e le tirate che Trump gli ha fatto» ha commentato su “X” un utente. Il New York Post ha titolato “Make America Grip Again”, giocando sullo slogan trumpiano, “Make America Great Again”, e la presa, “grip”, con cui il candidato repubblicano, che si insedierà alla Casa Bianca il prossimo 20 gennaio, ha messo in soggezione Macron in mondovisione. «Il presidente eletto Trump ha preso il sopravvento sul presidente francese in occasione di un’intensa stretta di mano», ha commentato il quotidiano newyorkese. Anche sul sagrato di Notre-Dame, prima dell’inizio della cerimonia, l’inquilino dell’Eliseo è sembrato in balìa di Trump, offuscato dalla presenza del leader repubblicano, che si è preso tutti i riflettori. «La battaglia delle strette di mano tra Donald Trump e Emmanuel Macron continua» ha commentato Collin Rugg, influencer americana e co-responsabile di Trending Politics Investor American.

Di certo, la data del 7 dicembre 2024 ha sancito il come-back di Trump al centro del palcoscenico mondiale, sullo sfondo della rinascita della chiesa madre di Parigi. E ha confermato il canale preferenziale tra l’Italia di Giorgia Meloni e la futura amministrazione trumpiana, che avrà Elon Musk come punta di diamante. «C’è stato un incontro tra la presidente Meloni, il presidente eletto Trump ed Elon Musk. Leggerete sui giornali improbabili retroscena, non sanno nulla. Tra l’altro è stato l’unico incontro insieme a quello con il principe William in agenda del presidente eletto e comunicato alla stampa dal suo team. L’Italia ha la rara opportunità di avere un rapporto speciale con gli Stati Uniti, nostro secondo mercato commerciale», ha scritto sul social “X” Andrea Stroppa, braccio operativo di Musk in Italia, prima di aggiungere: «Il rapporto di stima con Elon, che molti in Italia vorrebbero boicottare, ci sta portando in uno scenario nuovo. Felice da italiano di poter contribuire a costruire questa solida relazione che crescerà nei prossimi mesi e si allargherà».