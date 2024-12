Letizia e Felipe di Spagna, i reali amati e belli che hanno salvato la Corona

11 dicembre 2024 a

Sono giornate impegnative per il re di Spagna. Felipe è atterrato ieri nel tardo pomeriggio all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma con un aereo governativo proveniente da Madrid per iniziare la sua visita di Stato in Italia accompagnato dalla moglie, la regina Letizia, sbarcata in un look total bianco. Il viaggio arriva all’indomani della messa funebre nella cattedrale di Valencia per le almeno 223 vittime dell’alluvione di ottobre a cui i sovrani hanno partecipato per essere vicini al proprio popolo. Un lutto che per opportunità aveva suggerito al re e alla regina di rinunciare alla liturgia di sabato, più mondana che religiosa, con i potenti del mondo che sfilavano a Parigi per la riapertura di Notre-Dame.