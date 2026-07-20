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Spagna, così Sanchez vuole riempire l'Italia di immigrati: l'ira di Tajani

lunedì 20 luglio 2026
Spagna, così Sanchez vuole riempire l'Italia di immigrati: l'ira di Tajani

2' di lettura

Antonio Tajani è infuriato con la Spagna a causa della maxi-sanatoria per i migranti voluta dal governo di Pedro Sanchez. Il ministro degli Esteri ha definito "demagogica" la manovra e ha fatto sapere di non essere d'accordo "con quanto fatto dalla Spagna in materia di regolarizzazione".

Intervistato da El Mundo, Tajani ha detto: "C'è libera circolazione all'interno dell'Unione europea e le persone regolarizzate in Spagna potrebbero trasferirsi in Italia. Inoltre, per chi parla spagnolo, è più facile imparare l'italiano rispetto ad altre lingue europee. Per chi parla spagnolo, è più facile andare in Italia che in Germania. Regolarizzare mezzo milione di persone, o anche più di un milione come si parla ora, mi sembra incredibile". 

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Per il vicepremier l'immigrazione "è un problema europeo, non solo spagnolo, che deve essere affrontato congiuntamente". Inoltre, fa sapere ancora Tajani, l'Italia non è stata avvisata di nulla: "Non c'è stato alcun contatto". Tra Pedro Sánchez e Giorgia Meloni "i rapporti istituzionali sono buoni. Non condividiamo tutte le posizioni politiche perché la Spagna ha un governo di sinistra e l'Italia di centro-destra, ma la Spagna rimane un Paese amico e nessuno può rompere questa amicizia", ha detto ancora il ministro. 

Sulla legge di amnistia in Spagna, poi, Tajani ha dichiarato: "Non voglio entrare nel merito della politica interna spagnola, ma ho vissuto quel periodo e non credo che l'amnistia sia la decisione giusta. Su questioni cruciali riguardanti l'unità nazionale, credo sia sempre importante mobilitare ampie maggioranze nel Paese e in Parlamento per evitare pericolose tendenze secessioniste". 

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