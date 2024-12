Lily Phillips, "a letto con 101 uomini in 24 ore"? Finisce in disgrazia: la star dell'hard in lacrime

16 dicembre 2024 a

a

a

Lily Phillips in lacrime. La stella a luci rosse su piattaforme video come OnlyFans ha da poco completato la sua ultima "impresa": avere rapporti con 101 persone in 24 ore. A documentare il prima e il dopo, il regista Josh Pieters. "È diventata come una catena di montaggio, uno entrava e uno usciva, sono rimasta per tutto il giorno nella camera da letto - ha raccontato la giovane -. C'è anche chi ha voluto farmi sentire in colpa perché era tutto troppo rapido, è una cosa che mi ha colpita duramente".

Phillips ammette tra le lacrime che il costo fisico e mentale è stato enorme: "Non sembrava come il sesso normale. Ricordo solo cinque o dieci di quegli uomini, il resto è confuso". E ancora: "Sorprendentemente, il piano di sotto non è dolorante… Ci ho messo molto più tempo di quanto pensassi. Quando ero a 40 e mi sono reso conto di non essere nemmeno a metà, insomma non è per le ragazze deboli, se devo essere onesta, è stato difficile. Non so se lo consiglierei. È una sensazione diversa, uno dentro e uno fuori, è intenso".

Calippo tour, "cosa succede dentro la la villa a Bucarest": Onlyfans, immagini proibite | Video

La performance ha sollevato non poche critiche sul web. In molti hanno parlato di svilimento della donna e di un cattivo messaggio relativo ai rapporti sicuri e alla salute sessuale. Biasimi che però non frenano le ambizioni di Lily. La giovane ora punta a un altro record: andare a letto con 1.000 uomini in 24 ore. "L’ho sognato con la mia assistente. Non vedo l’ora… è molto emozionante. Sarà un record mondiale. Una vera sfida! – ha raccontato al MailOnline -. L’ideale sarebbe farlo in un grande magazzino con due porte. Spero che ci vorranno al massimo un paio di secondi a testa, e via".